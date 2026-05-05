ゴールデンウィークの間も観光地などで出没が相次いでいるクマ。秋田県では2026年初めて人身への被害が確認されました。現場となったのは目と鼻の先に小学校がある由利本荘市の、のどかな田園地帯。警察によりますと、5日午前8時15分ごろ、田んぼの見回りをしていた40代の男性が、体長約1メートルのクマに襲われ、顔の右側と右腕をひっかかれるなどのけがをしました。男性は車に乗って自力で近くの店に逃げ込み、通報を頼んだとい