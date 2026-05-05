山道を登り、たどり着いたのは富士山の5合目。富士山は現在、閉山期間中ですが、ゴールデンウィークとあって、富士山の頂上を望む展望広場には、家族連れや外国人観光客など多くの姿がありました。天気は晴れていますが、少し肌寒く、ダウンを着ている人もいます。山頂付近は厚い雪に覆われ、冬のたたずまいのまま。登山道が閉ざされたこの閉山中の富士山で、中国籍の男性が滑落する事故が起きました。3日、中国籍の23歳の男性が、