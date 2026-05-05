1974年発売のフォルクスワーゲン・ゴルフの初代のデザインを行い、倒産寸前だった同社を建て直し累計販売数3700万台以上ものロングセラーに導いたプロダクトデザインの巨匠・ジョルジェット・ジウジアーロ（1938年〜）。そのデザイン分野は幅広く過去に腕時計、カセットテープ、一眼レフカメラ、スキーブーツ、デスクチェアといった数多くの工業製品のデザインを行なってきました。 ▲プロダクトデザインの巨匠、ジョルジェット・