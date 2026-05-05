5日、香川県の無人島で釣り中のミニボートにプレジャーボートが衝突、ボートはそのまま逃走しました。5日午前、香川県直島町の無人島の沖合でミニボートで釣りをしていた家族連れから「プレジャーボートに衝突された」と118番通報がありました。ミニボートに乗船していた10歳の娘と11歳の息子が海に投げ出されましたが、救命胴衣をつけていて命に別条はないということです。プレジャーボートは、白色で長さおよそ10メートルで南東