【アイドル・エンジェル】 12月 発売予定 価格：26,950円 海外メーカー「VKEND」は、フィギュア「アイドル・エンジェル」を12月に発売する。価格は26,950円。 本商品はイラストレーターDISH氏が描いたオリジナルキャラクター「アイドル・エンジェル」を1/6スケールフィギュア化したもの。優美な雰囲気が表現され、天使を彷彿とさせる翼も