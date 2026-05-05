得意なことや好きなことは？子どもたちに聞く 5月5日は「こどもの日」。香川の観光地などは子どもたちの笑顔があふれていました。そんな子どもたちに、今はやっているものや好きなもの、将来の夢などを聞いてみました。 高松空港に隣接するさぬきこどもの国は、朝から大勢の家族連れでにぎわっていました。 屋外ではいろんな素材でシャボン玉を作るコーナーが設置され、子どもたちが夢中になって挑戦