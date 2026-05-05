元「A.B.C―Z」のタレント河合郁人（38）が、5日放送のTBS系料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）にゲスト出演し、家族にまつわるエピソードを語った。3人きょうだいの真ん中だという河合。家族は「めちゃくちゃ仲いいです」といい、「家族のグループLINEがあります。両親と、4つ上の兄と2つ下の妹の3人きょうだいなんです」と明かした。家族仲がいいのは家の伝統なのか、「福島のい