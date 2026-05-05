俳優の柴俊夫（79）と女優の真野響子（74）夫妻が4日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演し、長女で2007年のNHK大河ドラマ「風林火山」でヒロインを演じた女優・柴本幸（42）について語った。柴本は慶大卒業後から女優として活動をスタートし、大河ヒロインという大役に抜てきされてデビュー。その後もドラマ「鹿男あをによし」や映画「私は貝になりたい」「TAJOMARU」などに出演した。番組MCの