令和８年５月５日１４時３０分 気象庁 発表 【画像】GW後半の気温・今後の天気はどうなる？ ２週間気温予報 北日本の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、かなり高い日もあるでしょう。農作物の管理等に注意してください。東・西日本の気温は、向こう１週間程度は平年並か低い日が多いですが、その後は高く、かなり高い日もあるでしょう。農作物の管理等に注意するとともに、熱中症対策など健康管理に注意