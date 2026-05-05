ゴールデンウィーク恒例となっている石川県小松市の「日本こども歌舞伎まつり」。27回目を迎えることしの舞台を最後に、その歴史に幕を下ろします。歌舞伎の街、小松で長年親しまれてきた「日本こども歌舞伎まつり」。ことしの舞台は、地元の小松市寺町の子どもたちによる「伽羅先代萩政岡忠義之段」で幕を開けました。 5日はこの後、日本三大こども歌舞伎、埼玉県小鹿野町と滋賀県長浜市の子どもたちも舞台に立