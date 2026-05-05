◇MLB ドジャース8-3アストロズ(日本時間5日、ダイキン・パーク)今季3勝目を挙げた山本由伸投手が、アストロズの主砲ヨルダン・アルバレス選手との対戦を振り返りました。1点の援護をもらい、初回のマウンドにあがった山本投手でしたが、2アウト1、2塁からホセ・アルテューベ選手に同点タイムリーを浴びると、なおも2アウト1、3塁からブライス・マシューズ選手へ投じたカーブが大きく外れる暴投となり、すぐさま逆転を許しました。