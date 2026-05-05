中東からの原油の調達が困難となっている中、4日に愛媛県今治市沖に到着したロシア産原油を積んだタンカーが、搬入を開始しました。5日、桟橋に着岸したのはロシア極東の「サハリン2」で生産された原油を積んだタンカーです。アメリカによるイラン攻撃以降、日本がロシア産原油を調達するのは今回が初めてです。搬入を行った太陽石油によりますと、今回の調達は政府の依頼を受けたものということです。「サハリン2」から生産される