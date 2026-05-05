試合前にフリー打撃、キャッチボールを終え…本音がポロリ？【MLB】ドジャース 8ー3 アストロズ（日本時間5日・ヒューストン）ドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、敵地でのアストロズ戦で3打数無安打に終わり、これで4年ぶりとなる5戦連続無安打に終わった。翌5日（同6日）の登板日は二刀流が予定されていたものの、投手専念の形に方針が急きょ変更。ここに来て大谷が、二刀流の“難しさ”に直面している。今季は