「バードランド白十字」のチョコレートケーキ 冷凍で全国へ／提供：白十字 岡山市南区藤田の白十字は、約50年前にあったレストラン「バードランド白十字」で提供されていたチョコレートケーキを記憶をもとに現代の技術で再構築し、4月30日、「CHOCOLATE BOX」として冷凍での販売を始めました。 白十字によりますと、このケーキはこれまで店舗販売を中心にしていましたが、今