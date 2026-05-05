人気声優の梶裕貴さんをナビゲーターに迎え、「フェイラー」のひとつひとつのデザインに込められたテーマやストーリーを描く特別映像『FEILER ART STORIES - Special Movies -』が公開されています。これはドイツのシュニール織ブランドの「フェイラー」が、自社アイテムの価値を改めて捉え直し『FEILER ART』として、日常に寄り添う存在としての“アート”を提案するプロジェクトの一環で、その『FEILER ART』を表現する場として