ブラジルにおけるFIFAワールドカップ2026は、デジタルメディア『Cazé TV（カゼTV）』が全104試合をライブ配信する。昨年7月に放映権獲得を発表していた同メディアは、YouTubeなどのプラットフォームを通じ、全試合を無料かつ4K画質で放送することを発生した。『Cazé TV』は、ブラジルの人気ストリーマーであるカゼミーロ氏が立ち上げたデジタルプラットフォーム。2022年のカタール大会では22試合を配信し、ブラジル代