【モデルプレス＝2026/05/05】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のWINTER（ウィンター）が5月4日、自身のInstagramを更新。黒のスーパーロングヘアのウィッグを身に着けたショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】紅白出場K-POP美女、スーパーロングヘアで雰囲気ガラリ◆ウィンター、スーパーロングヘア披露ウィンターは、スタジオで撮影中のオフショットを複数枚投稿。サイドが大きくカットアウトされ美しいボディライ