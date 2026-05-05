お笑いコンビ・東京ホテイソンのショーゴさんは5月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。「東京ノービスボディビル選手権大会」の予選に出場した様子を披露しました。【写真】東京ホテイソン・ショーゴの筋肉美！「東京ノービス惨敗でした、、」ショーゴさんは「東京ノービス惨敗でした、、他の選手のレベルが高すぎました、、尊敬しかありません、、脚トレ頑張って、予選通過できるように来年頑張りマッスルです！」とつづり、2枚の