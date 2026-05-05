お笑いトリオ「パンサー」尾形貴弘が５日までに更新されたＹｏｕＴｕｂｅｒのカノックスターのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演した。「嫌いな芸人はいますか？」と問われた尾形は「俺、人のことを嫌いにならない。先輩とか後輩とかも、嫌いにならないんだけど１人だけいる。これを言って、（相手が）おいしくなるのも嫌になるくらい」と前振りをしたうえで実名告白。動画では、名前は規制音で隠されたが「大っ嫌い！（後輩を）