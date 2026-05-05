大相撲の横綱・豊昇龍（立浪）が５日、東京・足立区の境川部屋に出稽古を行った。幕内・平戸海と三番稽古（同じ相手と相撲を取る）で２７番取って２０勝。途中でペースアップしながら呼吸を乱すこともなく、底知れぬスタミナを発揮。「息が上がらなかったね。もっと全然やれたな。体の動きを確かめて、気持ち良く稽古できた」と涼しい表情で稽古を終えた。境川部屋への出稽古は今年初めて。前任の巡業部長時代から気にかけてく