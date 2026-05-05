長岡市の飲食店で、およそ14万円を無銭飲食したとして、40歳の男が4日、現行犯逮捕されました。詐欺（無銭飲食）で逮捕されたのは、見附市に住む無職の男（40）です。男は、5月4日午後6時半頃から午後9時前までの間、長岡市内の飲食店で、代金を支払う意思も能力もないにも関わらず酒食を注文し、14万1200円分飲食した疑いです。男は1人で長岡市内のショットバーに来店後、シャンパンやブランデーなど自分で飲む他、バ