女優の横山めぐみ（５６）が４日、自身のＳＮＳを更新し、着物姿を投稿した。インスタグラムに「伊勢木綿のお着物を久しぶりに着てみました」「雨上がりの湿った土や草枯葉など自然の中で木綿のお着物が心地良い」とつづると、着物姿で木々の間に立つ、艶やかなショットを披露した。この投稿には「着物は一段と色っぽくて」「素敵です」「着物姿がとても美しくてお綺麗です」など、反響のコメントが寄せられている。横