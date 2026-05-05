丹波焼で知られる兵庫県丹波篠山市では、窯元を巡るイベントが開かれています。 丹波篠山市今田町では、毎年ゴールデンウィークに約50軒ある丹波焼の窯元を巡るイベントが開催されていて、今年で20回目です。 丹波焼は、800年以上の歴史があり、瀬戸や信楽などと同じく「日本六古窯（ろっこよう）」の一つで、飾り気のない素朴さが特徴とされています。 訪れた人たちは展示作品を鑑賞したり、新作の皿やコップなど