「春眠暁を覚えず」。春の夜は心地よく、朝が来たことにも気が付かないほど、ぐっすり眠ってしまう……中国の詩人・孟浩然はそう詠んだ。しかし今、その春ですら心地よい睡眠を得られていないのでは？と悩む人が増えている。未だ解明されていないことが多くあるそうですが、睡眠とは何か、快眠には何が重要なのか、睡眠不足の先に待っているものまで。まずは筑波大学で睡眠についての研究を行う、柳沢正史教授に話を伺いました。【