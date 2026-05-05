住民票に身に覚えのない「続柄:妻」の文字――。思いもよらない出会いから始まる物語に込めた思いとして、利重剛監督は「人生ってまだまだ面白いことがたくさんあるんだなというふうに思っていただければ、僕はうれしいです」とメッセージを送った。利重剛監督○俳優として出演もした利重剛監督「2回くらい『俺、大丈夫?』って聞きました(笑)」映画『ラプソディ・ラプソディ』(5月1日よりテアトル新宿、シネスイッチ銀座ほかにて全