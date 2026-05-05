100億円規模のメガイベントにプロボクシング・ダブル世界タイトルマッチが５月２日、東京ドームで行われ、４団体世界スーパーバンタム級統一王者の井上尚弥（33）が元世界３階級制覇王者・中谷潤人（28）を判定の末に破り、防衛を果たした。会場には５万5000人が来場し、PPV方式で世界に生配信。興行の収益は、４年前の那須川天心vs.武尊の『THE MATCH』の50億円を超え、日本格闘技史上最高額となる見込みだ。観戦チケットは最高額