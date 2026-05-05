カツオの一本釣り漁で知られる高知県黒潮町の佐賀漁港の近くで、「カツオのぼり」が太平洋からの風を受け、悠々となびいている。子どもの健やかな成長と地元産カツオのＰＲを兼ね、２００１年から町内を流れる伊与木（いよき）川の流域住民らが実施。川の両岸に渡した長さ約６０メートルのワイヤ６本に約３〜５メートルのカツオのぼり６０匹、こいのぼり３０匹が飾り付けられている。夫婦で訪れた岡山県倉敷市の男性（５６）