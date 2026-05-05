女優の松岡茉優（31）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。松岡は「GWも真っ只中にいまさら3月の#月まとめ」と書き出し、3月の思い出の写真を複数枚投稿。「3人ともデニム履いててめずらしいねって撮ったの」とつづり、プライベートでも親交が深い田中みな実、滝沢カレンとの3ショットを投稿。2人に誕生日を祝ってもらったことも報告した。自身主演のドラマ「ギークス〜警察署の変人たち〜