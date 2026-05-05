【モデルプレス＝2026/05/05】元AKB48でタレントの仁藤萌乃（33）が4日、自身のInstagramを更新。結婚を発表した。【写真】33歳元AKB48、夫との密着ショット◆仁藤萌乃、結婚発表仁藤は「私事で恐縮ではございますが、この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。「お相手はとても優しく、一緒にいると安心できる大切な存在です」と明かし、「こんなにもご機嫌で愉快な自分がいたんだと驚くほど笑顔あふれる