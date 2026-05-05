元AKB48のタレント柏木由紀（34）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。大胆なワンショルダーの純白ロングドレス姿の写真を公開した。スタイルの際立つドレスでありながら、シックな雰囲気も漂い、ファンやフォロワーらからは「似合っててかわいい」や「地上に舞い降りた、美し過ぎる天使」といった称賛コメントが相次いだ他にも、白雪姫にかけて「白由紀姫」といった声も届けられた。柏木は写真とともに「5／13にフルオーケ