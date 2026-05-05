◆新日本プロレス「レスリングどんたく２０２６」（４日、福岡国際センター）観衆３６０３（満員）新日本プロレスは４日、福岡国際センターで「レスリングどんたく２０２６」を開催した。メインイベントで「ＩＷＧＰヘビー級王者」カラム・ニューマンが鷹木信悟と初防衛戦。４・４両国国技館で辻陽太を破り「２３歳７か月」の史上最年少で最高峰を奪取したニューマンが３５分２０秒、ＭＡＫＥＷＡＹで鷹木を沈めベルトを