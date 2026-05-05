けさ（5日）香川県高松市の瀬戸内海で女性の変死体が見つかりました。警察で身元の確認を進めています。 【発見された付近の地図】「人が海に浮いている」高松港で女性の変死体【香川】 散歩中の人が見つけ通報 警察によりますと、午前6時ごろ、高松市朝日町で散歩中の人から「人が海に浮いている」と通報がありました。警察が駆け付けたところ、女性を発見しましたが、その場で死亡が確認されました。 見つかったのは香川県立