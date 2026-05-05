ＳＴＵ４８の石田千穂（２４）が３ｒｄ写真集「天職」（集英社）を先月発売し、５月３１日に東京・ＫａｎａｄｅｖｉａＨａｌｌで卒業コンサートを開催する。１期生としてグループを引っ張り、センターも３度経験した中心メンバーとして、約９年間のアイドル人生のラストスパートへの思い、そして卒業後も継続する芸能活動の展望を明かした。一歩を踏み出す決断をした。デビューから９年でグループの卒業を発表。「やり残した