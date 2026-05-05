Netflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」 Netflixにて独占配信中 かつて、「地獄に堕ちるわよ」や「大殺界」などのパワーワードで一世を風靡した占術家・細木数子。その半生を元にしたNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」が4月27日に配信スタートした。 配信前の予告時点でもかなり話題になっていた作品だが、配信後もやっぱり超話題だ。10代から60代までの本人の姿を、俳優・戸田恵梨香が演