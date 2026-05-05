弁護士の菊間千乃氏が５日、火曜コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）に３週間ぶりに生出演した。菊間氏は４月２１日の同番組を欠席。インスタグラムで「虫垂炎になりまして、昨晩緊急手術で、そのまま入院しております。お仕事関係の皆様、個別に連絡はさせて頂いておりますが、多大なるご迷惑をおかけして申し訳ありません」と公表していた。菊間氏は今月２日に脚本家の