5月5日は「こどもの日」と「端午の節句」。こどもの日は子どもの幸せを願い、母に感謝をする国民の休日であり、端午の節句は男の子の誕生とその成長を祝う日だ。今回の記事ではそんな5月5日にちなみ、芸能人が公開したかわいらしい幼少期の写真を紹介する。【写真】「この可愛さは偉大」松下洸平、Matt、櫻井海音らの幼少期をイッキ見！■松下洸平俳優の松下洸平は、自身の誕生日の3月6日に幼少期の写真を公開。片手を上げて何