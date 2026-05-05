今年１月に結婚を発表した女優の伊藤歩（４６）が、ドレス姿を披露した。４日までにインスタグラムで「昨日は、横浜国際映画祭行って参りましたお天気に恵まれレッドカーペット日和」とイベントに参加したことを報告。「才能豊かな映画人達との出会い、そして再会映画のマジックに酔いしれる素敵な時間でした」と明かした。スタイルの良さが際立つ白のロングドレスを着用。フォロワーは「美しい」「めっちゃめちゃめちゃ