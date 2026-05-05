5月5日のこどもの日・端午の節句は、家族みんなで特別なごちそうを囲みたいですよね。お祝いの食卓を一気に華やかにしてくれるのがちらし寿司！見た目も鮮やかで、子どもも大人も笑顔になれる絶品ちらし寿司レシピを3つ厳選してご紹介します。■【人気レシピNo.1】お祝い膳の主役に！見た目も豪華な「彩りちらし寿司」こどもの日の祝い膳の主役にぴったりなのが、見た目華やかな彩りちらし寿司！色とりどりの具材がぎっしりのった