米人気女優のキャメロン・ディアス（５３）に第３子となる次男が誕生した。夫で米パンクバンド「グッド・シャーロット」のベンジー・マッデン（４７）が日本時間５日までに自身のＳＮＳで公表した。マッデンはインスタグラムに「キャメロンと私は、３人目の子供、ナウタス・マッデンが誕生したことを、喜びと興奮、そしてこの上ない感謝の気持ちで発表します」と投稿。海賊船のような絵が描かれたカードの画像をアップし、そこ