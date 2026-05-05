[5.4 ラ・リーガ第34節](ラモン・サンチェス・ピスファン)※28:00開始<出場メンバー>[セビージャ]先発GK 1 オディッセアス・ブラホディモスDF 2 ホセ・アンヘル・カルモナDF 4 キケ・サラスDF 12 ガブリエル・スアソDF 32 アンドレス・カストリンMF 6 ネマニャ・グデリMF 11 ルベン・バルガスMF 18 ルシアン・アグメMF 21 チデラ・エジュケFW 7 アイザック・ロメロFW 17 ニール・モペイ控えGK 13 エルヤン・ニーランDF 3 セ