元ＡＫＢ４８の高橋みなみ（３５）が４日、Ｘを更新。７回目の結婚記念日を夫と祝ったことを明かした。「５月１日７回目の結婚記念日でした別日にディナーへ」とお祝いのデザートプレートを手にした夫婦仲睦まじい写真をアップ。「これからも穏やかに楽しく仲良く過ごしたいお肉美味しかった！」とつづった。大ボリュームのステーキをたくさん食べたようで、肉汁したたるステーキ肉と、シャンパンをそそぐ動画も添えた