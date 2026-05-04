これまでメルカリでは、購入者が受取評価をした後でないと売上金を受け取れず、早く売上金を手にしたいユーザーにとっては悩みのタネでした。しかし2026年4月から、一定の条件を満たすことで購入者の受取評価の前に売上金を受け取れるようになりました。今回の記事では、この新しい仕組みについて解説します。【図解】実はメルカリで出品してはいけないもの5選受取評価前に売上金をゲット！ 利用するための条件は？従来の仕組みで