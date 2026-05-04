マンチェスター・シティウィメンに所属する日本女子代表(なでしこジャパン)GK山下杏也加のイメチェンが話題となっている。クラブは公式X(@ManCityWomen)でイメチェンした山下の写真を投稿。なんと、山下は髪をチームカラーであるスカイブルーに変えて登場している。今年1月には、坊主に近い短髪でブロンドカラーとなった姿がカメラに収められており、またもや新たなヘアスタイルで話題を提供した。このポストに対し、ユーザ