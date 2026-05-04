ゴールデンウイークも後半になりました。残りのゴールデンウイークを無料で楽しめるスポットを紹介していきます。【写真を見る】安い・近い・短いGWにおすすめの無料スポットGWの予算は？ 「使う派」と「抑える派」の2極化に井上貴博キャスター：ゴールデンウイークの予算に関するアンケート調査の結果が出ています。（明治安田生命調べ「家計」に関するアンケート調査より）平均予算は3万6247円。0円にしたい人と10万円を