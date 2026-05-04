俳優の中尾明慶（37）が4日までにインスタグラムを更新。妻・仲里依紗から「寝室を別にしたい」と申し出があったことを明かした。中尾は「妻から寝室を別にしたいとの申し出がありました…」と告白。そして「これは私が悪いのでしょうか…でも私には記憶がございません」とつづり、段差のある隣のベッドに足を渡して寝る姿を公開した。この投稿に、妻・仲里依紗が「私は13年も悩み続けています」「なので証拠写真を撮り続けるし