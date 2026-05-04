＜GoodsPress Web編集部員が選んだ「指名買い」＞年度始まりとなる4月。新たな環境で生活が始まった人も、これまでと変わらずな人も、なぜか気持ちが新たになる季節です。子どもの頃から学生時代、そして就職のタイミングまで、4月から新学年や新たな年度が始まるというのがもうDNAレベルで刷り込まれているからなんだろうな、なんて思ったりするこの頃です。そして新製品の発売は時季を問わずにやってきます。GoodsPress Webでは4