女優でタレントの松村沙友理（33）が4日、自身のインスタグラムを更新。すし職人に扮した写真を公開した。写真は、回転ずしチェーン「スシロー」スタッフの衣装の、真っ赤なエプロンと帽子を身に着け、すしを握るジェスチャーをしたもの。テレビ番組の企画だったと明かし「今回はスシローさんでアルバイトさせて頂きました！衛生面での安心安全の徹底ぶりと美味しさへの本気を感じてまたスシローさんに行きたくなりました！！