デザイナー・人形作家・ヤカンコレクターとして幅広く活動する粟辻早重さん（90代）。現在はひとり暮らしですが、冷蔵庫には野菜やお肉が常にたっぷり。大好きなすき焼きも、おいしく食べるために小さな鉄鍋でつくっているのだとか。そんな粟辻さんの「幸せな食習慣と冷蔵庫の中身」を紹介します。※ この記事は『92歳、好き放題で幸せづくし』（KADOKAWA刊）に掲載された内容を一部抜粋・再編集して作成しています【写真】すき焼