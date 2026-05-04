5月3日と4日の2日間、福博の街を華やかに彩った博多どんたく港まつりが、「総おどり」でフィナーレを迎えました。 福岡市のFBS本社には4日、「福神」「恵比須」「大黒」の三福神と共に、「博多どんたく」の起源とされる「博多松囃子」の一行が訪れ、繁栄を祈りました。■博多松囃子の一行「祝うたぁ！」また、優雅な「稚児舞」も披露されました。 博多どんたく港まつりは、「総おどり」でフィナーレを迎えま