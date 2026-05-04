秋田朝日放送 オリンピックメダリストによるバドミントン教室が開かれました。秋田の高校生に伝えたのは「愛される」ことの大切さでした。 秋田工業高校を訪れたのはバドミントン・混合ダブルスで東京とパリのオリンピック、２大会連続銅メダルを獲得した渡辺勇大選手です。 バドミントン教室は渡辺選手とスポンサー契約を結んでいるＤＯＷＡホールディングスが競技の面白さを広めようと開きました。渡辺選